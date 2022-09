Schiphol wil ook in oktober het aantal passagiers verminderen

Luchtvaartmaatschappijen zullen ook in oktober moeten snijden in het aantal vertrekkende passagiers. Dat heeft Schiphol woensdagmorgen aan de luchtvaartondernemingen meegedeeld. Volgens BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, moeten de passagiersaantallen met 18 procent omlaag. Schiphol wilde geen percentages noemen, maar een woordvoerder bevestigde dat ingrepen nodig zijn.