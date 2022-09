FNV: vertrek Benschop spijtig, ‘bang dat dit oplossing vertraagt’

Eerder sloot onder meer FNV met Schiphol een akkoord waarmee er structurele verbeteringen zouden komen voor personeel werkzaam op de luchthaven. ‘Mijn vertrouwen in Benschop lag erin besloten dat wij die afspraken hadden gemaakt. Nu moet Schiphol op zoek naar iemand anders’, zegt Van Doesburg.

Dat Schiphol ‘veel te ver vast in de race naar beneden zat’ en ‘vastzat in steeds goedkoper worden’ verwijt FNV Benschop niet. ‘Dat lag al besloten in de strategie voor zijn komst.’ Van Doesburg is verrast door het opstappen van Benschop en had het niet zien aankomen. Hij kan het wel begrijpen: ‘De druk op hem was hoog.’