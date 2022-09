Maatschappijen: opstappen Benschop gevolg van falend beleid

Het opstappen van Dick Benschop als topman van Schiphol is het gevolg van falend beleid op de luchthaven. Dat zegt BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, in een eerste reactie. Volgens voorzitter Marnix Fruitema is het lastig om Benschop alleen de schuld te geven. Maar de oplossingen die werden aangedragen om de drukte deze zomer het hoofd te bieden waren allesbehalve structureel, zegt hij.

Om de drukte aan te kunnen, werd maatschappijen verzocht het aantal passagiers te verminderen. Ook in de nabije toekomst is maatschappijen gevraagd te snijden in de reizigersaantallen. ‘Of het terecht is dat Benschop vertrekt, laat ik even in het midden. Maar de stip op de horizon qua oplossingen is er niet gekomen’, aldus Fruitema. Volgens hem hebben Schiphol, de raad van commissarissen en ook ‘Den Haag’ allemaal gefaald.

Benschop stelde zijn functie zelf ter beschikking. Zijn vertrek kwam voor Fruitema wel als een verrassing. ‘Maar we hebben wel meer verrassingen gehad’, aldus Fruitema. De opvolger van Benschop moet volgens hem iemand zijn die duidelijke keuzes maakt en de lijnen uitzet. Waar nodig moet met de vuist op de tafel worden geslagen. De BARIN-voorzitter legt verder uit dat er fors geïnvesteerd moet worden in de arbeidsomstandigheden, roosters en toeslagen. ‘Dat betekent ook dat ‘Den Haag’ als grote aandeelhouder moet accepteren dat de winstgevendheid van Schiphol onder druk komt te staan. De extra kosten moeten door Schiphol worden betaald en niet door de maatschappijen.’