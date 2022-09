Rotterdam blijft bij opvang 500 asielzoekers

Rotterdam neemt niet meer dan vijfhonderd asielzoekers op, zoals in het collegeakkoord is afgesproken. Dat liet wethouder (DENK) weten aan de gemeenteraad tijdens een debat over de opvang van vluchtelingen in de stad. Zes oppositiepartijen in de gemeenteraad en ruim 135 Rotterdamse organisaties riepen eerder het stadsbestuur op om meer asielzoekers op te vangen.

Rotterdam geeft hiermee geen gehoor aan de oproep die staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) vorige week deed in de Tweede Kamer. Rotterdam zou volgens hem, op basis van evenredigheid, 2000 in plaats van 500 asielzoekers moeten kunnen opnemen. ‘Op de vraag of wij meer gaan doen op basis van de getallen waarmee de staatssecretaris zijn berekening heeft gemaakt dan is het antwoord nee’, aldus Achbar.

De wethouder verduidelijkte: ‘Er zijn duidelijke afspraken, er is een coalitieakkoord, alles wat past binnen die vijfhonderd asielzoekers en gekoppelde statushouders halen we zo snel mogelijk met veel liefde hiernaartoe en alles wat daar niet binnen past doen we niet.’

Verdeeld

Zes oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de stad meer asielzoekers gaat opvangen dan de maximaal vijfhonderd waarover het gemeentebestuur in juni heeft besloten. Ook 135 Rotterdamse organisaties pleitten donderdagochtend voor een ruimere opvang van vluchtelingen. Dit platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen wordt ondersteund door religieuze, culturele, maatschappelijke en jongerenorganisaties uit de stad.

Het platform wil onder meer dat Rotterdam niet alleen meer vluchtelingen opneemt, maar ook meer doet om statushouders te vestigen en opvang biedt zolang het nodig is. De organisaties ondertekenden een manifest, dat zij donderdagmiddag aanbieden aan wethouder Achbar. ‘Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum’, zo staat daarin te lezen.