Shefali Razdan Duggal wordt nieuwe Amerikaanse ambassadeur

Shefali Razdan Duggal volgt Pete Hoekstra op als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met de benoeming van de ervaren politieke activist en voorvechter van mensen- en vrouwenrechten.

Hoekstra, die door de vorige president Donald Trump werd aangesteld, keerde in 2021 huiswaarts nadat Trump de presidentsverkiezingen van Joe Biden had verloren. De 50-jarige Razdan Duggal werd in maart voorgedragen door de huidige president Biden, maar moest nog worden goedgekeurd.

De in India geboren Amerikaan is al jaren actief voor de Democratische Partij. Ze werkte bijvoorbeeld mee aan de verkiezingscampagne van Biden, onder meer als vicevoorzitter van een vrouwenbeweging. Eerder was Razdan Duggal betrokken bij de verkiezingscampagnes van Barack Obama, onder wie Biden vicepresident was, en Hillary Clinton.

De Amerikaanse ambassade in Wassenaar meldt dat de nieuwe ambassadeur nog moeten worden beëdigd. Ook moet Razdan Duggal nog naar Nederland afreizen en haar geloofsbrieven aanbieden aan koning Willem-Alexander.