Dick Benschop vertrekt als baas van luchthaven Schiphol

Sinds de meivakantie zijn er aanhoudend problemen op de luchthaven met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Schiphol kampt onder andere met een tekort aan beveiligers. Ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend. Een wilde staking van bagage-afhandelaars dit voorjaar was een voorbode voor een zomer vol problemen en vertragingen. Om personeel te behouden, deelde Schiphol een zomertoeslag uit. Maar deze regeling liep per september af, waarna veel medewerkers alsnog besloten hun heil elders te zoeken. Dit had opnieuw grote problemen tot gevolg.

Ook deze week was het nog zo druk op de luchthaven dat opnieuw mensen hun vlucht misten.

Benschop was sinds 1 mei 2018 de president-directeur van Schiphol. De voormalig staatssecretaris en oud-topman van Shell Nederland volgde destijds Jos Nijhuis op.