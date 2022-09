Duitse legerbond: krijgsmacht zit nog steeds in vrije val

Er wordt al jaren geklaagd over de slechte staat van de krijgsmacht en het parlement sloeg er in maart nog alarm over. Er is onder meer een tekort aan materieel en het rekruteren van jongeren loopt moeilijk. De investering die vlak na de inval in Oekraïne werd aangekondigd, is volgens Wüstner niet voelbaar. Dat houdt in dat de staat van het leger steeds slechter wordt, aldus de voorzitter.

Het is nu volgens Wüstner ‘een kwestie van beslissingen nemen voor een koerswijziging in het vierde kwartaal’. Hij pleit voor duurzame plannen in de defensiebegroting, ter waarde van minstens 75 miljard euro. ‘Anders hoeven we niet eens te beginnen.’ In het interview met de ARD spreekt de voorzitter ook zijn steun uit aan de oproep van defensieminister Christine Lambrecht over een leidende rol voor het Duitse leger in Europa.

De uitlatingen van Wüstner kwamen vlak voor het begin van een conferentie over de toekomstige koers van het leger. De meerdaagse bijeenkomst in Berlijn wordt bijgewoond door onder anderen bondskanselier Olaf Scholz, Lambrecht, hoge legerfunctionarissen en militaire experts.