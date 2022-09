ING koploper in licht herstellende AEX na koopadvies

ING was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die een voorzichtig herstel liet zien na de recente zware koersverliezen. De bank werd door analisten van Morgan Stanley op de kooplijst gezet. Olie- en gasconcern Shell daalde daarentegen licht na de aankondiging dat topman Ben van Beurden aan het einde van dit jaar terugtreedt. Hij wordt opgevolgd door Wael Sawan, die momenteel leidinggeeft aan de activiteiten van Shell op het gebied van gas en duurzame energie.

De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend. Dat komt vooral door de vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende week opnieuw flink zal verhogen na het teleurstellende inflatiecijfer van de Verenigde Staten over augustus. Ook de Europese energiecrisis houdt de markten in de greep. De gasprijs ging donderdag verder omhoog, na de forse opmars een dag eerder die volgde op de plannen van de Europese Commissie om in te grijpen op de energiemarkt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 681,92 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 933,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,6 procent. Parijs daalde 0,2 procent.

Kopgroep

Naast ING (plus 4,3 procent) stond zorgtechnologiebedrijf Philips in de kopgroep met een winst van 2 procent. Ook verzekeraar Aegon (plus 1,3 procent) behoorde tot de winnaars. Speciaalchemiebedrijf DSM en supermarktconcern Ahold Delhaize sloten de rij met minnen tot 0,7 procent. Shell verloor 0,3 procent.

In de MidKap stond koffieconcern JDE Peet’s onderaan met een verlies van 3,5 procent. Analisten van JPMorgan verlaagden het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts. ABN AMRO ging aan kop met een plus van 2,6 procent. Laadpalenmaker Alfen (min 1,5 procent) maakte bekend dat zijn aandeel per 19 september wordt opgenomen in de belangrijke Stoxx Europe 600-index.

Beursnotering

Het lege beurshuis DCAC klom 2 procent. De Deense beleggingsbank Saxo Bank onderzoekt of het via deze zogeheten spac een beursnotering op het Damrak kan krijgen.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz 1,4 procent, na tegenvallende omzetcijfers over de periode juni tot en met augustus. De herfstcollecties van de Zweedse kledingketen kenden echter een betere start dan vorig jaar.

De euro stond op 0,9993 dollar, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 88,17 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 93,78 dollar per vat.