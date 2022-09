Koning Willem-Alexander hoopt op ‘goede discussie’ met boeren

Koning Willem-Alexander hoopt ‘op een goede discussie’ met de boeren. De koning en koningin Máxima gingen donderdag tijdens hun bezoek aan de Peel in Noord-Brabant kort het gesprek aan met enkele mensen langs de route, die daar stonden met een omgekeerde Nederlandse vlag.

‘We hopen op een goede discussie. We weten wat de problematiek is en we gaan erover praten’, zei de koning tegen het handjevol mensen langs de route. Hij zei dat hij hoopte dat ze samen tot een oplossing zouden komen.

Máxima voegde toe dat het een vervelende situatie voor de boeren was, maar dat ze hoopte dat het negatieve tot het positieve omgezet kon worden. De omstanders leken blij verrast dat het paar even kwam praten. ‘We gaan ervoor’, sloot de koning af.

Aan de hekken rondom het natuurgebied in Deurne, waar het paar een rondleiding door kreeg, waren zo’n dertig omgekeerde vlaggen bevestigd, evenals een aantal rode zakdoeken. Het zijn symbolen geworden van de boerenprotesten, die voortkomen uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. De koning en koningin spreken donderdag onder meer met boeren uit de omgeving over hun opties voor de toekomst en bezoeken verder de gemeenten Gemert-Bakel en Helmond.