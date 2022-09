Zweedse premier dient ontslag in

De Zweedse sociaal-democratische premier Magdalena Andersson heeft donderdag officieel haar ontslag ingediend. Woensdag had de minister-president al aangekondigd dat te zullen doen na de nederlaag die ze leed in een nek-aan-nek-verkiezingsrace met het rechtse blok.

Andersson overhandigde haar ontslagbrief aan de leider van het Zweedse parlement. Het is nu aan het rechtse blok, bestaande uit de uiterst rechtse Zweden Democraten, de conservatieve Gematigde Uniepartij, de christendemocraten en de liberalen, een nieuwe regering te vormen.

De verkiezingen markeren een keerpunt in de Zweedse politiek. De anti-immigratiepartij Zweden Democraten werd door alle grote partijen gemeden toen ze in 2010 voor het eerst in het parlement kwam. Nu heeft de partij met 20,6 procent van de stemmen de conservatieve Gematigde Uniepartij van partijleider Ulf Kristersson afgelost als grootste rechtse partij. Dat betekent dat Zweden Democraten hoe dan ook grote invloed gaat uitoefenen op het regeringsbeleid.

Toch is nog lang niet gezegd dat de leider van de Zweden Democraten, Jimmie Akesson, ook premier wordt. Hij zou namelijk vanwege de uiterst rechtse standpunten van zijn partij niet de steun van de andere rechtse partijen krijgen om dat ambt te bekleden. Kristersson van de Gematigde Uniepartij verklaarde woensdag na het aangekondigde vertrek van Andersson dan ook: ‘Nu begin ik met het vormen van een nieuwe regering.’