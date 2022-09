Tot vrijdagmorgen geen treinen tussen Breda en Roosendaal na brand

Eerder meldden de NS en ProRail dat er tot donderdagavond 20.00 uur geen treinen zouden kunnen rijden tussen Breda en Roosendaal. ‘Helaas is de schade groot en vraagt de berging van de trein veel tijd’, meldt ProRail. ‘Daardoor is de prognose aangepast. We doen er alles aan de huidige planning te halen maar ook deze is onzeker. Dat komt omdat het nog niet mogelijk is de schade onder de trein te inventariseren. Het kan zijn dat daar grotere schades aan het licht komen en we langer de tijd nodig hebben.’

De NS zet stopbussen in op het getroffen traject. Voor de directe verbinding tussen Roosendaal en Breda is reizen met de trein via Lage Zwaluwe sneller.

De brand brak woensdag aan het begin van de middag uit nadat een bovenleiding op de trein belandde. Hoe dat kon gebeuren, is nog onbekend. De brand woedde in het midden van de trein op diverse plaatsen. Ongeveer veertig auto’s zijn uitgebrand.