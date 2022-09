Polen schat schade door nazi’s op 1,3 biljoen en wil compensatie

‘Vandaag in het koninklijk kasteel van Warschau wordt het besluit genomen en aangekondigd dat Polen herstelbetalingen zal vragen, herstelbetalingen voor alles wat de Duitsers tussen 1939 en 1945 in Polen hebben gedaan’, aldus Kaczynski. Hij zei dat op dezelfde dag dat 83 jaar geleden de Duitsers Polen binnenvielen en de oorlog in 1939 een feit was.

Een Poolse parlementaire commissie is donderdag met een driedelig rapport gekomen over de verwoesting die de nazi’s in Polen aanrichtten. De commissie werd in 2017 in het leven geroepen. In Polen kwamen naar schatting zes miljoen mensen om het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Duitsland is van mening dat de kwestie rond herstelbetalingen aan Polen al is afgehandeld met eerdere overeenkomsten.