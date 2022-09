Prijzen koper en andere metalen omlaag door zorgen recessie

De prijs van een ton koper zakte op de Londense metalenmarkt met bijna 2 procent tot 7650 dollar. In de voorgaande twee handelssessies waren ook al dalingen te zien. Koper wordt vaak beschouwd als een soort barometer voor de wereldeconomie, omdat het metaal in veel verschillende sectoren wordt gebruikt, zoals de bouw, de auto-industrie en de telecomsector. In maart steeg de koperprijs nog naar een recordniveau van circa 10.900 dollar per ton door de vrees voor verstoorde leveringen uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

De prijzen van andere veelgebruikte metalen zoals aluminium, zink, lood, tin en nikkel staan ook onder druk, net als goud, platina en zilver.

Door de sterke renteverhogingen van onder meer de Amerikaanse Federal Reserve tegen de hoge inflatie wordt gevreesd dat de economie in een recessie kan belanden. Ook de energiecrisis in Europa zorgt voor economische tegenwind. Daar komt nu dus nog de coronalockdown in Chengdu bovenop. Die miljoenenstad is een belangrijk economisch centrum in China, de tweede economie van de wereld en een van de grootste importeurs van metalen ter wereld.