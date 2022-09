Elf gemeenten krijgen subsidie om winkelgebied op te knappen

Elf gemeenten ontvangen elk 2 miljoen euro subsidie om hun winkelgebied of -straat te verbeteren. Ze kunnen het geld investeren in panden en de openbare ruimte en daarmee het gebied aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. In meerdere gemeenten is vaak in het centrum sprake van toenemende leegstand van winkels waardoor het gebied zijn uitstraling verliest en kan verloederen.