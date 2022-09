CNV niet tevreden met cao-eindbod ABN AMRO

ABN AMRO biedt alle medewerkers volgens CNV per 1 juli dit jaar een vaste verhoging van 111 euro bruto per maand. Daarnaast volgt per 1 juli volgend jaar een loonsverhoging van 3 procent.

CNV is te spreken over de loonsverhoging met een vast bedrag. Maar dat moet structureel hoger zijn. Een rekensom van de bond leert dat de loonsverhoging dit jaar tussen de 1,8 procent en 3,3 procent ligt. Afgezet tegen de inflatiecijfers holt de koopkracht van medewerkers achteruit, zo klinkt het.

Ligt het aan CNV dan worden de lonen per 1 juli dit jaar structureel met 125 euro bruto verhoogd bovenop een loonsverhoging met 1,5 procent. Op 1 januari 2023 zouden de lonen structureel met 3 procent omhoog moeten plus 500 euro bruto in twaalf maandelijkse termijnen. In 2024 zou er nog eens 3 procent loon bij moeten komen. ABN AMRO kon niet direct reageren.