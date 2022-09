Pfizer kan aangepaste coronavaccins vanaf volgende week leveren

Nederland kan volgende week al de eerste aangepaste coronavaccins van Pfizer en BioNTech krijgen, als het middel wordt goedgekeurd. Pfizer laat weten dat het van plan is om volgende week 1,4 miljoen doses te leveren, en de week erna evenveel. In totaal krijgt Nederland dit jaar 9,95 miljoen doses.

Pfizer en BioNTech hebben hun coronavaccin de afgelopen tijd aangepast zodat het beter werkt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Die variant is beter in staat om de afweer te omzeilen. Het vaccin dat tot nu toe werd gebruikt, is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van het virus, die zo’n drie jaar geleden opdook. Het nieuwe vaccin moet ‘bivalent’ zijn, wat betekent dat het moet werken tegen zowel het oorspronkelijke coronavirus als tegen de omikronvariant.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt donderdag met een oordeel over het aangepaste vaccin. Daarna moet de Europese Commissie beslissen of het middel wordt toegelaten in de Europese Unie, en dus ook in Nederland.