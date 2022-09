Ook individuele toerist in Japan weer welkom

Japan gooit de grenzen verder open, nadat reizigers vanwege de coronapandemie eerder geweerd werden. Vanaf 7 september worden per dag 50.000 reizigers in Japan toegelaten, waar het maximum nu nog 20.000 is. Een regeringsfunctionaris zegt tegen de krant The Japan Times dat dan ook individuele toeristen weer welkom zijn. Voorwaarde is wel dat je dan vluchten en overnachtingen via een reisorganisatie boekt.

Vooralsnog zijn toeristen alleen via georganiseerde groepsreizen welkom in Japan en moeten ze begeleid worden. Premier Fumio Kishida kondigde deze week aan dat vanaf woensdag die begeleiding niet meer nodig is.

De overheidsmedewerker zegt tegen de krant dat het van belang is dat een organisatie op de hoogte is van waar iemand zich bevindt. De reisorganisatie kan dan de toerist informeren over de nog geldende coronamaatregelen in Japan en dient als contactpersoon voor als iemand ziek wordt.

De nieuwe regels komen erop neer dat backpackers die geen plan hebben en vooraf geen hotels willen boeken nog niet welkom zijn.