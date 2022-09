Beleggingsondernemingen doen genoeg aan naleving sancties Rusland

De instellingen zijn zich zeer bewust van de sancties en er is een sterke wil om die na te leven. Sinds eind februari meldden de instellingen zelf 21 mogelijke gevallen waarbij gesanctioneerde personen zaken wilden doen in Europa. Vervolging van dergelijke gevallen ligt niet bij de AFM, maar bij Justitie.

Risico’s dat de sancties toch ontdoken kunnen worden, zijn er ook. Bijvoorbeeld als de beleggingsondernemingen en -instellingen taken uitbesteden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de screening of klanten op de sanctielijsten voorkomen. Daarbij moeten ze goed beseffen dat ze zelf verantwoordelijk blijven voor naleving van de sancties en bedrijven moeten dus controleren of externe partijen de screening uitvoeren zoals afgesproken, aldus de AFM.

Ook moeten beleggingsondernemingen en -instellingen bewust zijn dat gesanctioneerde partijen bewust zullen proberen de sancties te omzeilen. Dat kan bijvoorbeeld door beleggingen op naam van familieleden en zakenrelaties onder te brengen. De toezichthouder stelt dat de financiële instellingen daar beducht op moeten zijn door onderzoek naar relaties van personen op de sanctielijsten.