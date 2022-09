Damrak flink lager door rentevrees, alle AEX-fondsen in het rood

De AEX-index op het Damrak begon donderdag flink lager aan de nieuwe beursmaand. Alle 25 hoofdfondsen stonden daarbij in het rood. De vrees dat de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten de rentes in september flink zullen verhogen om de inflatie aan te pakken, bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Hogere rentetarieven remmen namelijk niet alleen de inflatie maar ook de economie, die daardoor mogelijk in een recessie zal belanden.

De hoofdindex op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,4 procent kwijt op 671,04 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 912,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent, nadat bleek dat de industrie van de eurozone in augustus nog sterker dan verwacht is gekrompen. De kans op een recessie in het eurogebied is daarmee verder toegenomen.

ArcelorMittal was hekkensluiter in de AEX, met een min van dik 5 procent. Het staalconcern had last van de zorgen over een verdere groeivertraging van de Chinese economie, na een krimp van de omvangrijke industriesector in het land. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een verlies van 3,8 procent.

DSM

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,3 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Amerikaanse chipbedrijven Nvidia en AMD van Washington geen geavanceerde chips, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie, meer mogen verkopen aan China.

DSM zakte ruim 2 procent. Het speciaalchemiebedrijf heeft de verkoop afgerond van het onderdeel dat beschermende materialen zoals supersterke vezels maakt. Het Amerikaanse Avient kocht het voor bijna 1,5 miljard euro. De verkoop levert DSM een boekwinst op van ongeveer 1 miljard euro. Ook rondde DSM de overname van de Braziliaanse diervoederspecialist Prodap af.

Pernod Ricard

In de MidKap was InPost (plus 10 procent) een positieve uitschieter na goed ontvangen resultaten. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het tweede kwartaal bijna verdubbelen en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Fitnessketen Basic-Fit, vastgoedbedrijf WDP en roestvrijstaalmaker Aperam stonden onderaan met verliezen tot 5 procent.

In Parijs daalde Pernod Ricard 0,3 procent ondanks een recordjaar van het Franse drankenconcern. Reckitt Benckiser zakte 4,5 procent in Londen na het nieuws dat de topman van het Britse levensmiddelenconcern eind deze maand vertrekt.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0026 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 88,26 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 94,21 dollar per vat.