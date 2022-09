Neerslagtekort hoger dan ooit in deze eeuw

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland bedraagt volgens het KNMI donderdag 300 millimeter. Het tekort stijgt de komende dagen nog wat verder. Het is in deze eeuw nog nooit zo droog geweest in het groeiseizoen. Sinds de metingen begonnen is het alleen in 1976 op 1 september nog droger geweest. Het tekort bedroeg toen meer dan 360 millimeter.