Milieu Centraal: houtkachels niet zuiniger dan cv-ketel

De herfst is in aantocht. De hoge energieprijzen dwingen veel mensen om goed na te denken over de beste manier om het huis warm te houden en toch de rekening te kunnen blijven betalen. Milieu Centraal waarschuwt geen elektrische kachels en houtkachels te gebruiken. Dat kan juist duur zijn.

De verkoop van hout- en pelletkachels stijgt, meldde de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche NHK in augustus. Maar verwarmen met houtkachels is geen zuinige methode, stelt Milieu Centraal. ‘Een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten’, aldus energie-expert Marlon Mintjes van Milieu Centraal. ‘Om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen met een houtkachel betaal je bijna anderhalf keer zoveel als voor die warmte uit de cv-ketel.’ Daarnaast zijn houtkachels volgens de stichting slecht voor de gezondheid vanwege het vrijkomen van schadelijke stoffen bij de verbranding.

Ook elektrische kachels zijn geen goed idee als je geld wil besparen, aldus Milieu Centraal. Mintjes: ‘De stroomprijs is, net als de gasprijs, de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. En de elektrische kachel is een echte stroomvreter. Met zo’n kachel ben je voor dezelfde hoeveelheid warmte twee keer zoveel geld kwijt als voor warmte uit een cv-ketel op gas.’

Zuinig verwarmen

Wie de energierekening zo laag mogelijk wil houden kan volgens Milieu Centraal beter proberen om het huis zo zuinig mogelijk te verwarmen met een cv-ketel. Zet bijvoorbeeld alleen de verwarming aan in de kamers waar je bent, hou de deuren in huis dicht en zet de thermostaat op maximaal 19 graden. Natuurlijk helpt het beter isoleren van het huis ook en een warmtepomp kan eveneens energie besparen, maar niet iedereen heeft toegang tot die opties.

Voor thuiswerkers heeft Milieu Centraal tot slot ook tips. Een zuinige manier van warm blijven tijdens het stil zitten achter een bureau is het gebruik van een kleine elektrische deken in de bureaustoel. Ook kun je een infraroodpaneel aan het plafond, de muur of onder je bureau bevestigen. Zo hoef je niet de hele ruimte op temperatuur te houden.

Milieu Centraal is een stichting die voorlichting geeft over duurzaam leven. De organisatie wordt gefinancierd door de overheid en deels door maatschappelijke organisaties en bedrijven, waaronder energiebedrijven.