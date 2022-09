Krapte arbeidsmarkt voelbaar, werkloosheid eurozone verder omlaag

De grote krapte op de arbeidsmarkt blijft merkbaar in de Europese werkloosheidscijfers. De werkloosheid in de eurozone is volgens het Europese statistiekbureau in augustus gedaald naar 6,6 procent van de beroepsbevolking, tegen 6,7 procent in juli. Daarmee is de werkloosheid op het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok.