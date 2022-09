Eerste storm van nieuwe seizoen heeft Nederlandse naam Antoni

Door stormen namen te geven wil het KNMI het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten. Het Nederlandse weerinstituut werkt hiervoor samen met het Britse Met Office en Met Éireann uit Ierland. De drie instituten hebben weer een lijst met 21 namen op basis van letters uit het alfabet samengesteld. Alleen met de letters Q, U, X, Y en Z is geen naam bedacht.

Sinds 2019 krijgen stormen waar het KNMI wegens windstoten code oranje of rood voor heeft uitgegeven een naam. Behalve Antoni heeft het KNMI dit jaar nog vijf Nederlandse namen ingebracht die de lijst hebben gehaald. Dit zijn Hendrika, Johanna, Loes, Tobias en Wouter. De eerste drie stormen van het nieuwe seizoen heten Antoni, Betty en Cillian.

Storm Corrie was eind januari de eerste storm van het seizoen die over Nederland raasde. In februari waren er in vier dagen tijd maar liefst drie stormen in Nederland. Dit waren Dudley, Eunice en Franklin. Storm Eunice was een van de zwaarste drie stormen in meer dan vijftig jaar tijd.