Republikein Sarah Palin verliest verkiezing voor Congreszetel

Het is Sarah Palin, voormalig Republikeins kandidaat voor het Amerikaanse vicepresidentschap, vooralsnog niet gelukt om terug te keren in het Huis van Afgevaardigden. De oud-gouverneur van Alaska verloor een tussentijdse verkiezing van de Democrate Mary Peltola, die als eerste inheemse Amerikaan de staat Alaska in het Huis zal vertegenwoordigen.

De zetel van Alaska kwam eerder dit jaar vrij door het overlijden van afgevaardigde Don Young, die met 49 jaar de langst dienende Republikein in het Huis was. In november zijn de officiële verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Dan zal Peltola haar plek in de Amerikaanse Tweede Kamer moeten verdedigen en krijgt Palin een nieuwe kans.

Palin was van 2006 tot 2009 gouverneur van Alaska. Ze wordt in haar comebackpoging gesteund door oud-president Donald Trump. In 2008 verloor ze met haar partijgenoot John McCain de race om het Witte Huis van Democraat Barack Obama. Palin was McCains kandidaat voor het vicepresidentschap en huidig president Joe Biden haar tegenkandidaat bij de Democraten.