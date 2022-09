Aantal juwelierszaken voor het eerst in tien jaar weer toegenomen

Voor het eerst in tien jaar neemt het aantal juweliers weer toe. Dataspecialist Bolddata stelt dat er in 2021 per saldo vijftien nieuwe juweliers bij zijn gekomen, waar de juwelier in de jaren daarvoor meer en meer uit het straatbeeld verdween.

Nederland telt volgens Bolddata momenteel 1605 juweliers. Bijna 40 procent van de juweliers is zelfstandig. Tien jaar geleden waren er nog 2085 juwelierszaken. Vooral het faillissement van Siebel in 2015 hakte erin. In dat jaar verdwenen 150 juwelierszaken.

In Zuid-Holland kwamen er vijf juweliers bij, wat de grootste stijging betekende. In Zeeland, Gelderland en Utrecht nam het aantal juweliers per provincie met drie toe. Alleen in Noord-Brabant nam het aantal juweliers af. Hier sloten tien zaken hun deuren.