Omzet Duitse detailhandel laat herstel zien na dalingen

De omzet in de Duitse detailhandel is in juli gestegen ten opzichte van een maand eerder. Daarbij profiteerden winkeliers van prijsverhogingen en een toegenomen verkoop. Volgens het Duitse federale statistiekbureau steeg de omzet met 1,9 procent vergeleken met juni.

Het statistiekbureau spreekt van herstel bij de winkelverkopen na de dalingen in de voorgaande maanden. Zo nam de verkoop van levensmiddelen toe. Ook de verkopen bij webshops gingen omhoog. De verkoop van non-food was amper veranderd in vergelijking met een maand eerder.

Ten opzichte van een jaar geleden lagen de winkelverkopen in de grootste economie van Europa nog wel 2,6 procent lager. Dat is wel een veel minder sterke krimp dan in juni.

Net als in Nederland worden de prijzen van veel levensmiddelen en andere producten in Duitsland verhoogd omdat fabrikanten kampen met hogere kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen. Dat jaagt de inflatie in Duitsland aan. De hoge inflatie zet de koopkracht van huishoudens onder druk. Die hebben daardoor minder te besteden voor dagelijkse boodschappen.