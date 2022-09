Industrie produceerde minder, ook minder nieuwe orders

De Nederlandse industrie produceerde afgelopen maand minder en ook het aantal nieuwe orders liep terug. Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat dit gebeurde, meldt Nevi, dat elke maand de bedrijvigheid in de industrie meet. Die nam nog wel toe, maar de stijging was de kleinste sinds het najaar van 2020.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in augustus ook, na twintig maanden op rij van stijgingen. De voorraad gereed product nam nog wel toe, en industriebedrijven kopen ook nog altijd meer materialen in.

Het teruglopende aantal orders heeft volgens David Kemps van ABN AMRO te maken met wegvallende vraag uit Duitsland, China en Rusland. Duitsland heeft te kampen met de hoge energieprijzen, terwijl de vraag vanuit Rusland is afgenomen als gevolg van sancties. China had te maken met droogtes en stroomtekorten, waardoor een deel van de industrie minder hard kon draaien, maar in het land zijn ook nog altijd coronalockdowns die de economie hinderen.

Tegelijkertijd worden in Nederland minder uitbreidingsinvesteringen gedaan en minder nieuwbouwprojecten gestart, ziet Kemps, die sectorbankier industrie is. Dat is, denkt hij, ‘vanwege de hoge prijzen en de angst voor een recessie’. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam uit op 52,6. Dat was in juli nog 54,5. Alles boven de 50 duidt op een toenemende bedrijvigheid, alles onder die waarde wijst op teruglopende activiteit.