Recordjaar voor Frans drankenconcern Pernod Ricard

Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een recordjaar achter de rug. De producent van onder meer Martell cognac, Absolut vodka, Jameson whiskey en Malibu likeur zag de vraag naar dranken in al zijn markten toenemen en in het bijzonder bij de divisie Travel Retail, doordat er weer meer mensen met vakantie gingen en taxfree konden shoppen op bijvoorbeeld luchthavens. Ook in de horeca werd er meer afgezet.