Damrak begint lager aan nieuwe beursmaand door rentezorgen

De Amsterdamse beurs lijkt donderdag lager te beginnen aan de nieuwe beursmaand. De vrees dat de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten de rentes in september flink zullen verhogen om de inflatie aan te pakken blijft zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Hogere rentetarieven remmen namelijk niet alleen de inflatie maar ook de economie, die daardoor mogelijk in een recessie zal belanden.

De markten kijken dan ook uit naar cijfers over de mate van bedrijvigheid van de industrie in de eurozone om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken. Uit Duitsland kwam positief nieuws. Daar zijn de winkelverkopen in juli sterker dan verwacht gestegen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 0,7 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het rood te openen. De aandelenmarkten in Azië lieten donderdag flinke verliezen zien. Een krimp van de Chinese industrie wakkerde de zorgen aan over een verdere groeivertraging van de op een na grootste economie ter wereld. In Tokio eindigde de Nikkei 1,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,8 procent kwijt.

DSM

Het aandeel van AEX-fonds Signify zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf op naar kopen.

Speciaalchemiebedrijf DSM liet weten de verkoop van het onderdeel dat beschermende materialen zoals supersterke vezels maakt, te hebben afgerond. Het Amerikaanse Avient kocht het voor 1,45 miljard euro. De verkoop levert DSM een boekwinst op van ongeveer 1 miljard euro.

InPost

MidKapper InPost kwam nog met cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het tweede kwartaal bijna verdubbelen. Het bedrijf handhaafde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar, maar merkte wel op dat lagere consumentenbestedingen in de tweede jaarhelft de volumes en marges onder druk kunnen zetten. Advies- en ingenieursbureau Arcadis liet weten ProRail te gaan helpen met de invoering van het nieuwe treinbeveiligingssysteem.

De AEX sloot de maand augustus af met een verlies van 1,5 procent, op 680,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent. Ook Wall Street ging verder omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de min op 31.510,43 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0017 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 88,96 dollar per vat. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 95,04 dollar.