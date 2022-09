Experts VN-atoomwaakhond reizen door naar kerncentrale

Experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zijn donderdagochtend vanuit de stad Zaporizja vertrokken naar de gelijknamige kerncentrale in de plaats Enerhodar. De chef van de VN-atoomwaakhond, Rafael Grossi, zegt dat zij zich niet laten tegenhouden door de ‘toegenomen militaire activiteit in het gebied’.

Oekraïense autoriteiten beschuldigden Rusland donderdagochtend van nieuwe aanvallen. Het hoofd van de regio Zaporizja zegt dat de vooraf afgesproken route van de IAEA-missie is beschoten. De burgemeester van Enerhodar meldt via Telegram dat de stad met mortieren is beschoten en er ook automatische wapens en raketten worden ingezet.

Het veertienkoppige IAEA-team arriveerde woensdag in de stad Zaporizja, op 55 kilometer afstand van de centrale. De inspectie van het nucleaire complex duurt aanvankelijk maximaal een paar dagen, maar volgens delegatieleider Grossi wordt gekeken of het mogelijk is voor de IAEA om langer of permanent aanwezig te zijn.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, is in maart ingenomen door Russische troepen. Vooral in de afgelopen weken zijn er veel zorgen over de veiligheid van het complex, waar beschietingen plaatsvinden. De Oekraïense en Russische autoriteiten beschuldigen elkaar van de aanvallen. Beide landen hebben hun steun voor de IAEA-missie uitgesproken.