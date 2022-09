HEMA en ING testen betalen op mobieltje medewerker

In drie HEMA-winkels hoeven klanten vanaf later deze maand niet langer in de rij te staan als ze willen betalen. Dat kan voortaan bij elke winkelmedewerker met een mobiel apparaatje. ING werkte samen met onder meer betalingsverwerker CCV aan een app die van elke mobiele telefoon of tablet die op het besturingssysteem Android draait een betaalautomaat maakt voor contactloze betalingen.