Hoekstra: ik wist dat we eruit zouden komen als coalitie

Ondanks de onrust binnen het kabinet, had vicepremier Wopke Hoekstra (CDA) er vertrouwen in dat er een begrotingsakkoord zou komen, zegt hij na de ministerraad waarin dat akkoord is goedgekeurd. "Mijn overtuiging op elk van die dossiers is dat we eruit zouden komen als coalitie."

Hoekstra's opmerkingen over de stikstofdoelen (2030 als deadline voor halvering van de stikstofuitstoot is wat hem betreft "niet heilig") zorgden voor spanning binnen de coalitie. Desondanks zijn de gesprekken over de begroting en het omvangrijke koopkrachtpakket "in goede onderlinge sfeer" verlopen, zegt hij. De top van de coalitie en het kabinet onderhandelden woensdagavond en -nacht zo'n elf uur op het ministerie van Financiën.

"Je puzzelt, probeert tot oplossingen te komen. En wat ons bindt is dat we allemaal wat willen doen aan de portemonnee van de mensen in het land", zegt de CDA-voorman. "Ik ben zeer tevreden dat dit proces is gelukt." Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie vonden elkaar volgens hem omdat ze allemaal de noodzaak van de maatregelen inzagen.

Ook vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie spreekt van een "intensief proces" over de afgelopen weken. "Het is een resultaat waar we ook echt wel komen bij de doelen die we ons gesteld hebben, namelijk dat we gericht kijken: wat kunnen we doen voor de laagste inkomens en hoe kun je ook nog de middeninkomens tegemoet komen?" Het is voor de ChristenUnie goed te verdedigen. "Dit is meer dan goed genoeg", aldus de bewindsvrouw.