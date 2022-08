Kijktijd daalt in 2022: nog maar 186 minuten per dag voor de buis

De tv-schermtijd van Nederlanders is in de eerste helft van dit jaar afgenomen tot 186 minuten per dag. Dit is een daling van 12 procent vergeleken met de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit een analyse die de Stichting Kijkonderzoek (SKO) heeft gemaakt in opdracht van tv-marketingorganisatie Screenforce. De uitkomsten werden woensdagavond gepresenteerd.

Volgens SKO wordt de daling mede veroorzaakt door de hoge kijkcijfers tijdens de coronalockdowns. ‘In het voorjaar ging alles in Nederland weer open en alles mocht weer’, aldus een woordvoerder van SKO. ‘Dat heeft heel duidelijk zijn weerslag gehad op de kijkcijfers.’

Meeste en minste schermtijd

De doelgroep 50-64 jaar is de groep die in Nederland het meeste televisie kijkt. Deze mensen kijken maar liefst 4 uur en 8 minuten per dag tv, wat echter wel 32 minuten minder is dan in de eerste helft van 2021. De tv-schermtijd onder 20-34 jarigen daalde het hardst. Met een daling van 18 procent komen zij uit op 111 minuten tv-schermtijd per dag.

Het uitgestelde kijken is de enige vorm van kijken die toegenomen is in het eerste halfjaar: een groei van 15 procent. Van de tijd die we naar televisie-zenders kijken, is uitgesteld kijken goed voor 21 procent. Dit was vorig jaar nog 16 procent.

Het televisie-genre waar het meeste naar gekeken wordt, is al sinds jaar en dag non-fictie. Dit is een breed genre dat bestaat uit lifestyle-, reis-, gezondheids, hulp- en woonprogramma’s. Hier besteedt de gemiddelde kijker 34 kijkminuten per dag aan.