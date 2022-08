Verwarming laag en licht eerder uit in overheidsgebouwen België

België komt met een reeks maatregelen om de scherpe stijging van de energieprijzen aan te pakken. Zo wil het land het stroom- en energieverbruik in openbare gebouwen flink reduceren. Daarnaast wil het land de overwinsten van energiebedrijven als Engie en TotalEnergies gaan belasten.

De Belgische premier Alexander De Croo meldde onder andere dat de verwarming in openbare gebouwen zal worden teruggedraaid tot 19 graden Celsius. Ook zal het gebruik van airconditioning worden verminderd. De verlichting van kantoren en monumenten wordt om 19.00 uur uitgeschakeld.

‘Als elke burger energie bespaart wanneer dat mogelijk is, zal zijn portemonnee daarvan profiteren, maar zullen ook de prijzen omlaag gaan’, vertelde De Croo op een persconferentie.

Speciaal energietarief

Belgen kunnen ook langer profiteren van het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor gas en elektriciteit. De regeling voor armen, voor wie een speciaal energietarief geldt, wordt ook verlengd.

Volgende maand moet een voorstel worden ingediend om de overwinsten van energiebedrijven te belasten. België verdient nu al ongeveer 800 miljoen euro aan een belasting op kernenergie. Deze regeling zou ook voor andere bedrijven in de energiesector moeten gaan gelden.

De Russische invasie van Oekraïne, eind februari, dwong België zijn plannen om meer op aardgas in te zetten te heroverwegen. Ook het plan om in 2025 volledig te stoppen met kernenergie is voorlopig van tafel.