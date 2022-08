Gorbatsjov wordt zaterdag in Moskou begraven

De ceremonie is in overheidsgebouw Dom Sojoez, ook wel de Zuilenzaal genoemd. Dat is traditiegetrouw de locatie van uitvaartplechtigheden van Russische regeringsleiders. In 1953 lag ook Josef Stalin daar opgebaard.

Na het publieke gedeelte van de uitvaart wordt Gorbatsjov naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Novodevitsji-begraafplaats in Moskou. Volgens persbureau TASS wordt de voormalig president begraven naast zijn in 1999 overleden echtgenote Raisa.

Het is nog niet duidelijk of president Vladimir Poetin aanwezig zal zijn bij de begrafenis.