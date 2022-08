Gasprijs omlaag na sluiting Nord Stream en meer gas uit Noorwegen

De groothandelsprijzen voor gas zijn woensdag in een sterk schommelende sessie gedaald. Beleggers zetten het dichtdraaien van de gaspijpleiding Nord Stream 1 af tegen het bericht dat er meer gas vanuit Noorwegen beschikbaar is.

Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam daalde de prijs voor een megawattuur gas aan het einde van de middag met 17,55 euro naar 233,45 euro. Eerder in de sessie werd nog een prijsstijging tot 270 euro gemeld.

Rusland heeft de gasleveringen via Nord Steam 1, Europa’s belangrijkste aanvoerroute, stilgelegd voor drie dagen onderhoud. De vraag is of de gaskraan daarna weer opengaat. De economische strijd tussen Moskou en Brussel maakt dat onzeker. De kans op een recessie neemt toe, en ook wordt het steeds waarschijnlijker dat in enkele van de rijkste landen van de regio gas moet worden gerantsoeneerd.

Wel bleek dat er meer gas vanuit Noorwegen naar Europa stroomde. Ook is de windproductie in bepaalde landen toegenomen.