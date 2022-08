VS keuren op omikron gerichte boostershots goed

De BA.4- en BA.5-lijnen van de omikronvariant veroorzaken momenteel de meeste coronabesmettingen in de VS en zullen naar verwachting deze herfst en winter in toenemende mate circuleren. In juni stemde een adviescomité voor vaccins en gerelateerde biologische producten van de FDA al met een overweldigende meerderheid voor het opnemen van een omikron-component in boostervaccins.

Het is nog niet bekend wanneer een eventuele boostercampagne met de op omikron gerichte boosterprikken kan beginnen.