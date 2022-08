Een meisje is omgekomen door het afbreken van een mast op een schip in de buurt van Terschelling, meldt de politie. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen. Op de boot zaten jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De politie meldde toen nog dat een slachtoffer ernstig gewond was geraakt. Op de boot zaten zo’n vijftien mensen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.