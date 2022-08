Van der Wal: stikstofkraan dicht is eigenlijk enige oplossing

Het kabinet gaat praten met boeren over een alternatief voor de stikstofnorm (kritische depositiewaarde) in natuurgebieden, maar ‘het eerste wat daarvoor nodig is, is de stikstofkraan dicht’, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. Ook na afloop van gesprekken met boeren blijft de bewindsvrouw erop hameren dat stikstofvermindering de belangrijkste maatregel blijft. ‘Dat is de enige oplossing eigenlijk uit alles.’

Het kabinet en gespreksleider Johan Remkes hebben in gesprek met boerenorganisaties nog eens onderstreept dat 2030 als deadline blijft staan. Maar ook de discussie over 2030, waar binnen de coalitie veel om te doen is, zal volgens Van der Wal een kleinere rol spelen als er maar snel wordt begonnen aan verdere stikstofvermindering. ‘Hoe sneller we die stikstofkraan dichtdraaien, hoe minder relevant 2030 wordt’, zegt Van der Wal. ‘We hebben het steeds over de laatste kilometer voor het eindstation, maar we moeten de trein sneller laten rijden.’

In het overleg is wel afgesproken dat er wordt gezocht naar een nieuw systeem in plaats van de kritische depositiewaarde (kdw), mits dit juridisch houdbaar is. Volgens Van der Wal wordt gekeken naar ‘het grote doel van natuurherstel, ook met andere omgevingswaarden’. Overigens zegt het kabinet al langer dat die stikstofnorm niet perfect is, maar tot voor kort zei Van der Wal dat er ‘juridisch geen alternatief’ voor is.

Tijdens het gesprek vielen soms stevige woorden, verklaarde minister Henk Staghouwer (Landbouw) na afloop. Er is volgens hem ‘gezocht naar ruimte om in gesprek te blijven’. Daarbij ging het onder meer om de kritische depositiewaarde en het stikstofkaartje. Maar ‘er zijn nu geen conclusies getrokken’.