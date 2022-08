CNV mist aantal zaken in kabinetsplannen ondanks vele miljarden

De 15 miljard euro voor plannen om de koopkracht te repareren is veel geld en het is goed dat het kabinet haast maakt met de aanpak van de groeiende armoede in het land. Dat vindt vakbond CNV. Maar volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin missen nog de nodige zaken.

Het kabinet is voornemens euro’s te steken in lastenverlichting voor burgers om de pijn van de torenhoge prijzen enigszins te verzachten, zo meldden ingewijden in Den Haag. Zo gaat de inkomensbelasting omlaag, terwijl bedrijven en vermogenden juist meer belasting moeten gaan betalen. Er komt ook een hogere mijnbouwheffing voor energiebedrijven. Verder gaat het minimumloon op 1 januari verder omhoog dan gedacht.

Fortuin zet een ‘dikke duim’ bij het plan om het minimumloon met 10 procent te verhogen. Maar hij wijst er tevens op dat de marges voor mensen op het minimumniveau krap blijven. Het pakket maatregelen, zoals de aanpassing van de huur- en zorgtoeslag, noemt hij ook positief. ‘Maar dit pakket lijkt weinig te doen met de middeninkomens’, aldus Fortuin. Ook bij de belastingmaatregelen zijn er volgens de CNV-voorman haken en ogen.

‘Om maar eens wat te noemen, Shell is een Britse onderneming. Kun je die langs deze weg wel belasten? En waarom doet het kabinet niets met de oproep om de energiebelasting te verlagen?’, vervolgt Fortuin. ‘En waarom heeft het kabinet er niet voor gekozen om de fiscale reiskostenvergoeding woon-werkverkeer te verhogen. De vakbond meldt al heel lang dat die 19 cent per kilometer volstrekt ontoereikend is. Ambulante werknemers wordt via een omweg het werken onmogelijk gemaakt.’