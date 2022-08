Snapchat-moeder neemt afscheid van 20 procent personeelsbestand

Snapchat-moeder Snap neemt afscheid van 20 procent van het personeelsbestand. Ook snijdt het concern fors in de investeringen. Het bedrijf achter de populaire app ziet zich genoodzaakt in te grijpen vanwege een vermindering van de advertentie-inkomsten, zo staat in een interne memo van topman Evan Spiegel.

Snap waarschuwde recent nog dat bedrijven hun budgetten voor advertenties verlagen, vanwege algehele economische onzekerheid. Zo bleef de omzetgroei met 8 procent ver achter bij de aanvankelijke aannames. Het was ook voor het eerst sinds het bedrijf op de beurs zit dat de inkomsten niet met dubbele cijfers groeide.

Volgens Spiegel zullen alle projecten die niet bijdragen aan de toename van het aantal gebruikers, hogere verkopen of die niets van doen hebben met het augmented reality-aanbod van het bedrijf worden geschrapt of ‘aanzienlijk minder geld krijgen’ , zo valt in de memo te lezen. Het gaat dan onder andere om het onderdeel dat shows en series produceert, Snap Originals en de ontwikkeling van de cameradrone Pixy waar minder geld voor over is.

De terugval in de uitgaven door adverteerders op zijn platform zit de omzetgroei van Snap dit jaar flink in de weg. Werknemers bij de worstelende advertentieverkoopafdelingen gaan in de toekomst ook rapporteren aan een nieuwe operationeel directeur. Het bedrijf ziet diens voorganger vertrekken naar streamingdienst Netflix.