MSC krijgt eigen terminal op Maasvlakte Rotterdam

Rederij MSC krijgt op termijn een eigen grote terminal in de haven van Rotterdam. Het bedrijf, dat onderdeel is van Hutchison Ports, wil in de Europahaven op de Maasvlakte een nieuwe terminal realiseren. De containerterminal zal in fases gebouwd en in gebruik genomen worden. De eerste fase van de terminal zal in het derde kwartaal van 2027 operationeel zijn, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.