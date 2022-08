Inval bij kantoren JPMorgan Frankfurt in onderzoek dividendfraude

JPMorgan Chase bevestigde dat er bezoek was geweest van de autoriteiten en zei mee te werken aan het onderzoek. Er deden ongeveer vijftig onderzoekers mee aan de inval. In maart werden ook al de Frankfurtse kantoren van de Britse bank Barclays en het Amerikaanse Merrill Lynch doorzocht. In mei werd Morgan Stanley doorzocht in het financiële centrum van Duitsland. In 2019 en 2020 waren er ook invallen bij ABN AMRO in Frankfurt vanwege de zaak.

De cum/ex-zwendel kwam in 2017 aan het licht. De fraude bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting. Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 de Duitse fiscus naar verluidt ruim 55 miljard euro te ontfutselen. Verschillende mensen zijn vanwege het schandaal al aangeklaagd, onder wie bankiers, aandelenhandelaren, advocaten en financiële consultants.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz moest eerder deze maand getuigen voor een commissie in Hamburg rond het cum/ex-schandaal. Die commissie onderzoekt of lokale politici een bank hebben geholpen om ten onrechte geclaimde belastingteruggaven niet terug te hoeven betalen. Scholz was in de periode 2011 tot 2018 burgemeester van Hamburg waarna hij minister van Financiën werd in het kabinet van toenmalig bondskanselier Angela Merkel.