Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt tot onder de 500

Voor het eerst sinds 17 juni behandelen ziekenhuizen minder dan vijfhonderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben. In de afgelopen dag zijn in totaal 22 bedden vrijgekomen en daardoor zakte het totale aantal opgenomen patiënten naar 489.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die wegens hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere klachten hebben en toevallig het virus bij zich blijken te dragen.

In de afgelopen dag zijn 46 mensen met corona nieuw opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal opnames sinds 14 juni.

