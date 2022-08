Slachtoffers schietpartij Indianapolis deze week overgevlogen

De twee militairen die gewond raakten bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis worden deze week overgebracht naar Nederland. Ook het stoffelijk overschot van de 26-jarige Simmie Poetsema, die overleed aan de gevolgen van de verwondingen opgelopen bij de schietpartij, wordt dan overgevlogen, aldus Defensie.

De drie militairen van het Korps Commandotroepen werden dit weekeinde buiten hun hotel beschoten. Een 22-jarige verdachte is aangehouden. Drie rechercheurs van de marechaussee zijn in de stad om zelf informatie in te winnen, ze doen geen eigen onderzoek.

De commando’s waren in de staat Indiana voor een training in het nabijgelegen Butlerville waar het Muscatatuck Urban Training Center van het Amerikaanse ministerie van Defensie staat. Daar trainen militairen gevechten in steden en dorpen.