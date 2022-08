FNV: verhoging minimumloon stap in goede richting, maar te weinig

De verhoging van het minimumloon met een tiende per 1 januari is een stap in de goede richting, maar nog altijd onvoldoende. Dat vindt FNV, de grootste vakbond van Nederland, van de al uitgelekte begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Volgens voorzitter Tuur Elzinga komt het pakket aan maatregelen ook te laat voor velen om schulden te voorkomen. Hij roept daarom werkgevers op om snel de lonen te verhogen.