TUI moet met FNV praten over nieuwe cao cabinepersoneel

Touroperator TUI moet voortaan ook met vakbond FNV praten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel van zijn vliegtuigen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald nadat FNV een zaak was begonnen tegen de reisonderneming. Die weigerde met FNV in gesprek te gaan ondanks dat vakbondsleden wilden dat de bond hen vertegenwoordigde.