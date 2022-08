IAEA-team gearriveerd in stad bij kerncentrale Zaporizja

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is gearriveerd in Zaporizja, niet ver van de gelijknamige kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne. Het konvooi met het veertienkoppige team onder leiding van het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi, verliet de hoofdstad Kiev in de loop van de ochtend.

‘We zijn nu na bijna zes maanden aan pogingen eindelijk onderweg’, zei Grossi. ‘Ik ben me zeer bewust van de relevantie van dit moment maar we zijn er klaar voor. Het IAEA is er klaar voor. We zullen rapporteren na de missie. We zullen er een paar dagen doorbrengen’, aldus Grossi.

De inspecteurs komen naar verwachting donderdagochtend aan bij de centrale in Enerhodar, meldde het Russische persbureau TASS op gezag van de door Rusland geïnstalleerde autoriteiten in de regio. De verwachting is dat de inspectie een of twee dagen duurt en zes tot acht IAEA-experts na het bezoek achterblijven.

De kerncentrale wordt bezet door Russische troepen. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar er al weken van de centrale te beschieten en zo de veiligheid in gevaar te brengen. Ook woensdag werden beschietingen gemeld. Het IAEA-team moet nog een gevaarlijk stuk langs de Dnipro-rivier afleggen om bij het complex te komen.

De IAEA-deskundigen gaan de schade en het nucleaire materiaal in kaart brengen en de veiligheidssystemen en omstandigheden voor het personeel onder de loep nemen.