Defensie erkent dat het meer informatie had moeten delen met OVV

Het ministerie van Defensie erkent dat het ‘eerder meer’ informatie had moeten delen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het mortierongeval in Mali in 2016 waarbij twee militairen omkwamen en een derde ernstig gewond raakte. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) spreekt in een brief aan de Kamer van een ‘pijnlijke constatering’.