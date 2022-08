Poetin: Gorbatsjov had enorme impact op de wereldgeschiedenis

‘Hij was er van doordrongen dat hervormingen nodig waren, hij streefde ernaar met zijn eigen oplossingen te komen voor urgente problemen’, aldus Poetin in een condoleancebericht.

Gorbatsjov was tussen 1985 en 1991 leider van de Sovjet-Unie. Zijn hervormingen leidden volgens kenners uiteindelijk tot het uiteenvallen van het communistische rijk. Poetin heeft de val van de Sovjet-Unie eerder ‘de grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw’ genoemd.

Misplaatste romantiek

Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat Gorbatsjov geschiedenis heeft geschreven, maar dat zijn ‘romantiek’ over toenadering tot het Westen misplaatst was. De zegsman wijt het uitblijven van een betere verstandhouding aan de ‘bloeddorstigheid van onze vijanden’.

Sommige Russische politici en commentatoren zijn eveneens kritisch over het nalatenschap van de oud-Sovjet-leider. Staatsmedia in Rusland berichten over het algemeen ingehouden over de dood van Gorbatsjov.

De Russische televisiezender Eerste Kanaal opende het ochtendbulletin met het overlijden van Gorbatsjov. In het 5 minuten durende item werd onder andere de wens van de oud-president benadrukt om de economie uit het slop te trekken. Verder werd gesuggereerd dat het hem aan besluitvaardigheid ontbrak en dat hij de Verenigde Staten te veel vertrouwde.